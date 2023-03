«Offrire servizi di alta qualità che si evolvono progressivamente per la nostra clientela, che ci sceglie per muoversi liberamente nel Golfo di Napoli e contribuire allo sviluppo turistico delle varie località mediterranee del Belpaese. Colleghiamo ciò che il mare separa dal 1944». Sta in questo obiettivo la prospettiva del gruppo Lauro Holding, uno dei maggiori gruppi a conduzione familiare operanti nel settore del trasporto marittimo passeggeri e della cantieristica navale nel Sud Italia. Una dichiarazione di intenti che guarda al futuro ma che parte dai nostri tempi, al punto che anche l'attuale situazione economica e sociale, per certi versi così difficile e complicata, per il gruppo Lauro rappresenta un'opportunità. Il cambiamento climatico, le crisi ambientali e le disuguaglianze sociali ed economiche rappresentano, infatti, delle sfide già iniziate e che l'azienda è pronta ad essere operativa.

Lauro Holding sta ponendo particolare attenzione sull'ambiente, a cominciare dalla lodevole iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione ambientale concepita dalla "Nur International" per salvare il mare dal non corretto riciclo dell'olio. Un litro di olio, infatti, è responsabile dell'inquinamento di circa 1.000 metri quadrati di acqua, generando una sottile pellicola impermeabile che impedisce l'ossigenazione e compromette la vita e la crescita di flora e fauna marina. La condivisione dell'iniziativa della Nur International, realtà specializzata nell'economia circolare, consente a Lauro di ottenere risultati concreti su questo fronte. La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di proposte noto come Fit for 55, tra cui la tassazione delle emissioni dei trasporti marittimi internazionali ed intraeuropei, la richiesta di utilizzare combustibili a basse emissioni, la promozione dell'utilizzo di energia elettrica da terra e di gas naturale come combustibile per le navi, che avranno un impatto significativo sulle strategie aziendali.

Il resto lo fa la storia. Fondata da Agostino Lauro nel 1948 che rese operativo il primo servizio di collegamento nel Golfo di Napoli, la società è sempre stata un player di primo piano nel settore marittimo locale. Negli anni '90 l'azienda, condotta da Salvatore Lauro, ha dato un ulteriore sviluppo alle attività della famiglia ampliando i servizi con nuove strategie di marketing e migliorando la flotta sociale attraverso l'acquisto di unità veloci e il refitting programmato di quelle esistenti. Negli ultimi anni, il Gruppo punta sempre di più sui giovani e sul concetto di rapida risposta alle esigenze del cliente (smart execution), una fase che coincide anche con il secondo passaggio generazionale, indice della continuità, dell'esperienza e della tradizione familiare che da anni contraddistingue il Gruppo. Oggi l'azienda nel suo complesso è composta da più di 600 persone. La flotta è in costante miglioramento ed è attualmente costituita da circa 40 natanti. Ogni anno vengono soddisfatti più di 3 milioni di passeggeri con un servizio efficiente e comodo: per questo sono stati effettuati nuovi investimenti nella Stazione Marittima di Napoli. Il Gruppo, inoltre, ha ampliato l'offerta di servizi nel settore turistico mediante la gestione di importanti alberghi e ristoranti. Grande è l'attenzione alle norme per la sicurezza del passeggero e alla continua ricerca di soluzioni aziendali tecnologicamente avanzate nell'ottica dell'Impresa 4.0.