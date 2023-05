Gli studenti dell'Istituto tecnico professionale Galilei-Marconi di Torre Annunziata entrano nel mondo Vodafone attraverso un'esperienza virtuale vissuta a 360 gradi. Momenti diversi legati alla conoscenza, informazione e formazione. Durante gli anni della pandemia, quando la realtà fisica è stata costretta a lasciare spazio al virtuale, Vodafone ha pensato di realizzare il suo Vec, Vodafone Experience Center, anche in versione digitale. Un laboratorio interattivo presentato agli studenti oplontini. «Questo spazio inaugurato nel dicembre 2020 offre ad aziende e pubbliche amministrazioni la possibilità di toccare con mano servizi realizzati su misura e sperimentare i vantaggi offerti dalla trasformazione digitale. Una replica digitale di uno spazio fisico che abbiamo a Milano e a Roma spiegano i manager - permette alle aziende di essere accompagnate in un percorso che va dall'analisi delle proprie priorità strategiche e competitive fino al disegno delle soluzioni costruite sulle singole esigenze e potenzialità, con la possibilità di scoprire tutti i vantaggi dei servizi pensati per il proprio business».

Il cuore dell'incontro, introdotto da Cinzia Campanella, responsabile soluzioni verticali di Vodafone Business Italia, si è svolto attorno alle nuove soluzioni digitali per l'apprendimento immersivo e per l'inclusione. Si tratta di progetti di Connected Education con l'obiettivo di accompagnare il processo di digitalizzazione della didattica nella scuola italiana. Una scuola 4.0 come ambisce ad essere proprio il Marconi che grazie alla dirigente Agata Esposito è sempre in prima linea per adottare nuove metodologie e opportunità che arrivano dal mondo del lavoro. «L'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento - ha spiegato Campanella - grazie a un alto livello di personalizzazione e flessibilità delle soluzioni consente di accrescere la cooperazione e le relazioni all'interno della classe, sia fra studenti sia fra studenti e docenti. Le soluzioni Vodafone innovano e digitalizzano la didattica creando ambienti flessibili, collaborativi, inclusivi, sicuri e tecnologici». In particolare Vodafone LeARning è una piattaforma di apprendimento ideata per le scuole secondarie di II grado che sfrutta le potenzialità della classe aumentata: consente dunque di simulare scenari pratici di vario tipo con interazioni insegnante-alunni in tempo reale. «Con Vodafone LeARning è possibile attivare dinamiche di insegnamento in presenza e da remoto altamente coinvolgenti grazie all'impiego di modelli 3D in realtà aumentata. La soluzione - ha spiegato Campanella - funziona con dispositivi di realtà mista come gli occhiali Nreal, Hololens 2 e con smartphone che consentono sì di immergersi nel mondo virtuale ma al contempo di non isolarsi e di mantenere la visione sull'ambiente».

L'ultima parte della visita multimediale nel mondo Vodafone ha permesso agli studenti di conoscere una startup napoletana che ha contribuito con idee e progetti allo sviluppo di soluzioni innovative grazie al 5G in Italia.ha concluso l'incontro da remoto, lui è il fondatore di 2Watch, la media-tech company di Napoli che si è aggiudicata il quinto bandodi Vodafone e che grazie a questa opportunità realizzerà il primo Virtual Idol. Si tratta di uno streamer virtuale che potrà interagire con il mondo reale grazie al 5G, alle tecnologie di motion capture e alla modellazione 3D. Il Virtual Idol potrà effettuare live streaming e creare contenuti sui principali social network, entrare e uscire dai metaversi ma anche partecipare a eventi dal vivo. Supportare l'innovazione non solo attraverso finanziamenti, ma anche mettendo a disposizione tecnologia e il proprio network per testare sul campo la soluzione realizzata, è la strada scelta da Vodafone.