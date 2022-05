Amber Heard non sarà più la protagonista di Aquaman. Ecco chi la sostituirà

Conseguenze drastiche per Amber Heard. L'attrice, a processo con Jhonny Depp, sta subendo una brutta battuta d’arresto per la sua carriera. La Warner Bros ha deciso, anche dietro insistenza dei fan con petizioni su petizioni, di fare fuori l’attrice americana dal cast di Aquaman. Nel film del 2018 la Heard indossa i panni di Mera, co-protagonista con Jason Momoa. Un successo mondiale, con incassi da capogiro, tanto da spingere i produttori a realizzare un sequel dove però il ruolo di Amber è stato fortemente ridimensionato: solo dieci minuti in tutto. E ora arrivano,le sono state tolti anche quei 10 minuti di visibilità: la Warner Bros ha tagliato ufficialmente Amber dal cast del franchise che andrà avanti con ulteriori film. Chi sarà il nuovo volto?

APPROFONDIMENTI IN TRIBUNALE Amber Heard, la sorella Whitney in aula: «Quando Johnny Depp... LA TESTIMONIANZA Johnny Depp, l'ex agente al processo: «Rabbia, alcol e...

Juliette Lauren Fischer, produttrice esecutiva della Warner Bros, ha annunciato attraverso i suoi canali social che la casa di produzione per la quale lavora ha deciso di rimpiazzare Amber Heard con Paris Hilton. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli ma molto probabilmente l’ereditiera indosserà i panni di un nuovo personaggio che farà da spalla ad Arthur/Aquaman.

Il nome di Paris Hilton è del tutto inaspettato, anche perchè in molti avevano richiesto a gran voce Emilia Clarke. L’interprete inglese è molto amica di Jason Momoa, come mostrato ampiamente nella prima stagione di Game of Thrones. Ma questo non è bastato. Potrebbe trattarsi anche di uno scherzo, vista la poca esperienza sul set come attrice di Hilton. Fino ad oggi ha fatto perlopiù camei in svariati film e documentari. Inoltre non ha ancora commentato la notizia trapelata in rete. Non resta che attendere l’uscita di Aquaman 2, prevista per i primi mesi del 2023.