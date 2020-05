Attrice paparazzata in un ristorante a Roma e con la mascherina: la riconoscete?

Ultimo aggiornamento: 17:30

Con l'obbligo dellaè più facile passare inosservati, ma all'obbiettivo del re dei "Paparazzi"non è sfuggitaLaè stata sorpresa in centro anel ristorantedied è stata fotografata con indosso una mascherina nera. Paragonata spesso all'orgoglio nazionaleper i suoi lineamenti mediterranei e il corpo statuario, ha lavorato anche conÈ lei l'immagine della giovinezza nel filmgirato subito dopo "La Grande Bellezza". Famosa, infatti, è la sua scena di nudo davanti a due vecchi amici alla soglia degli ottant’anni. Madalina ha anche recitato in "Zoolander 2" per la regia di Ben Stiller (2016) el'ha voluta sul palco del Teatro Ariston per ilPer quanto riguarda la vita privata, noto è il flirt con l'attore hollywoodianoconosciuto durante il Toronto International Film Festival nel settembre 2013. (foto di Rino Barillari)