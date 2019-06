Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi: «Lei se n'è andata di casa»

Giovedì 6 Giugno 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 18:38

C'è aria di crisi tra Bradley Cooper Irina Shayk . Anzi, se è vero quanto riporta Page Six, si tratta proprio di crisi conclamata: la bella top se ne sarebbe andata di casa mentre lui è stato visto uscire, di prima mattina, da casa di un amico, scuro in volto.I due, sostanzialmente, starebbero ancora insieme per amore della figlia Lea, ma sembra ovvio che la relazione non vada a gonfie vele. Che un ruolo lo abbiano giocato anche i rumor sul "feeling" (evidente a tutti la notte degli Oscar) tra l'attore e Lady Gaga, sua co-protagonista in "A star is born"? Fatto sta che già qualche tempo fa i due erano stati paparazzati a cena con tanto di musi lunghi. Insomma, secondo Page Six il rapporto sarebbe ormai «appeso a un filo».