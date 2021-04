Il fratello di Chadwick Boseman dopo le polemiche: «Hopkins ha meritato la vittoria agli Oscar»

La famiglia di Chadwick Boseman difende la vittoria agli Oscar di Anthony Hopkins che tante polemiche ha suscitato in chiusura della 93esima cerimonia degli Academy Awards. Il fratello della star di Black Panther e Ma Rainey’s Black Bottom ha detto a TMZ che Chadwick sarebbe stato il primo a congratularsi con l’83enne collega britannico per il premio al miglior attore che molti su Twitter consideravano alla vigilia suo di diritto. «Chadwick considerava la vittoria agli Oscar una conquista, mai una ossessione», ha detto Derrick Boseman, aggiungendo che tutti gli attori della cinquina meritavano di vincere. Chadwick Boseman è morto a 43 anni di cancro lo scorso agosto: quella di Ma Rainey’s Black Bottom, per cui aveva ricevuto la nomination, è stata la sua ultima interpretazione. Il risultato a sorpresa di domenica notte, combinato al fatto che Hopkins non era presente a ricevere il premio e che è arrivato a chiusura della cerimonia per una modifica della scaletta, ha sconcertato gli spettatori, molti dei quali si sono rivolti a Twitter esprimendo disappunto per una vittoria «rubata».

APPROFONDIMENTI SORPRESA Oscar 2021, Anthony Hopkins vince come migliore attore e non ritira... IL CINEMA Oscar 2021 a Nomadland di Chloé Zhao, Anthony Hopkins è... IL CINEMA Oscar 2021, Laura Pausini favorita nella notte della ripartenza