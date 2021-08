Cinema, Leo Gullotta: «Si parte solo con vaccini e Green Pass»

«Il cinema può ripartire solo con vaccini e Green pass». A dirlo è l'attore premiato con la Pellicola D'Oro Leo Gullotta. «Riaprire una sala cinematografica, oggi, significa che resta una fiammella accesa grazie al vaccino: più aumentano i vaccinati, più la situazione migliorerà, per i cinema e i teatri, i concerti e i musei e per la vita collettiva in genere; puntando sul green pass perché ci permette di riprenderci la vita e guardare al futuro con una visione diversa e più aperta rispetto a quanto abbiamo vissuto o non vissuto in questa fase».

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Giffoni 50plus, la gioia di Gubitosi:«Edizione difficile ma... L'INTERVISTA Wayne McGregor, Biennale Danza di Venezia hi-tech: «Si...

Giffoni 50plus, la gioia di Gubitosi: «Edizione difficile ma intensa»

L'attore è statopremiato con la 'Pellicola d'Oro' alla carriera assieme a Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Gianni Quaranta, mentre i riconoscimenti per miglior attore e attrice sono andati a Elio Germano e Alba Rohrwacher per il cinema, Alessandro Gassman e Matilde Gioli per la fiction. «Questo è un inizio, sottolineato anche dal primo G20 della Cultura - osserva Gullotta- ma la politica, escludendo il ministro Franceschini che ho avvertito come vicino e sensibile ai nostri temi e problemi, è stata spesso assente, oggi come in passato: parlo della cultura e dello spettacolo ma anche della scuola, dell'università, della ricerca e della sanità, che la pandemia ci ha fatto capire quanto siano fondamentali per la comunità intera». Quanto alla Pellicola d'Oro, «è un premio alla carriera dopo 54 anni di attività e 75 anni di età, dato da quella parte di artigiani e tecnici che lavorano nel mondo del cinema e dell'audiovisivo, mai visibili al pubblico: per questo, un premio dato da loro vale doppio - afferma l'attore siciliano - Se ti premiano, significa che sei osservato e allora già a partire da domani si deve fare ancora di più e ancora meglio: guai a mettersi sul trespolo o a cullarsi sugli allori... Il nostro è un mestiere dove non si finisce mai di imparare», avverte Leo Gullotta.