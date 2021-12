Continua il successo di Capri Hollywood: tutti i vip avvistati in Piazzetta

Anche oggi Capri ha prestato i suoi angoli più suggestivi come scenografia naturale a Capri Hollywood, che quest’anno ha scelto una linea originale consegnando ai premiati della 26esima le preziose statuette, un’opera dell’artista napoletano Lello Esposito raffigurante la sirena. Oggi Roberto Andò, il regista, sceneggiatore e scrittore, chairman di Capri Hollywood 2021, e Pascal Vicedomini, producer ed ideatore della manifestazione che chiude le ultime giornate dell’anno con proiezioni cinematografiche e presenze di tutto rispetto, hanno trasformato l’isola in un enorme palcoscenico naturale dove in un immaginario set sono stati visti gli attori di cinema più famosi del momento.

Dalle sorelle Angela e Marianna Fontana, le due indimenticabili protagoniste del film “Indivisibili”, che saranno entrambe in sala, Angela per l’attesissimo film “Non ti pago” con Castellitto, Marianna nel film di Sergio Rubini “I fratelli de Filippo”. Per le due gemelle dopo il tour in Certosa con una guida d’eccezione quale il direttore Pierfrancesco Talamo, seguita da una tappa in Piazzetta dove si sono incontrati con un altro famoso personaggio hollywoodiano Daniel McVicar. Tappa in Piazzetta all’ombra del campanile per Daniel McVicar, celebre attore americano che nella soup opera “Beautiful”, che ha superato le 8000 puntate, riveste il ruolo Clarke Garrison. Ma ad accogliere i personaggi dello star system ed a guidarli per le strade dell’isola con tappa light lounge al ristorante Al Caprì per poi proseguire ai Giardini della Flora Caprense che ospita il Cinema Internazionale nel cuore del centro storico di Capri dove è stato presentato il film di Sergio Castellitto “Il materiale emotivo” che ha aperto il pomeriggio delle proiezioni della terza giornata che vede l’isola di Capri con Capri Hollywood grande protagonista del cinema internazionale. La manifestazione si concluderà il 3 gennaio al teatro San Carlo con un gran gala finale e la premiazione alla presenza di attori, registi, sceneggiatori, musicisti ed i protagonisti delle pellicole che sono state proiettate nelle sale cinematografiche in questi giorni.