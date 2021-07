Mark Wahlberg, dieta da 11 mila calorie al giorno per il nuovo ruolo: «Non è divertente»

Mark Wahlberg ha dovuto seguire recentemente un dieta ipercalorica per recitare nel film Stu. L'attore 49enne, che ha dovuto guadagnare 13 chili e mezzo in 6 settimane, racconta ora la sua particolare esperienza: mangiare 11mila calorie al giorno «Non è stato divertente».

La dieta da 11 mila calorie al giorno

Il ruolo per cui Mark Wahlberg ha dovuto modificare la propria fisicità è quello di Father Stu, un pugile diventato prete. Ma non è la prima volta che Wahlberg subisce importanti cambiamenti di peso per i suoi ruoli: in precedenza, riporta il The Indipendent, ha messo su quasi 20 kg di muscoli per il ruolo di bodybuilder al fianco di Dwayne Johnson in Pain & Game del 2013 e oltre a 27 kg per il ruolo nel film catastrofico del 2016 Deepwater Horizon.

Per diventare il sacerdote Padre Stuart Long nel prossimo film biografico l'attore questa volta ha dovuto mangiare 11.000 calorie al giorno. Al The Tonight Show, Wahlberg ha descritto il processo di aumento di peso, dicendo: «Sfortunatamente, ho dovuto consumare, per due settimane, 7.000 calorie [al giorno] e poi per altre due settimane, 11.000 calorie. Ed è stato divertente per circa un'ora». «È una cosa fisica così difficile da fare», ha continuato.

«Perdere peso, è solo un po' duro, semplicemente non mangi e fai esercizio, e questo, anche quando pieno mi svegliavo dopo un pasto e ne mangiavo un altro. Mangiavo ogni tre ore. Non è stato divertente».