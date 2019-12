Grease, John Travolta e Olivia Newton John sono di nuovo Danny e Sandy: 43 anni dopo

John Travolta e Olivia Newton-John sono di nuovo Danny e Sandy, 41 anni dopo Grease. I due attori, per la prima volta dall'uscita di uno dei film più celebri della storia, hanno indossato nuovamente i loro costumi di scena. Una reunion che ha emozionato i fan e che è stata raccontata dall’attrice su Instagram.Nell’immagine Olivia indossa camicetta, cardigan e gonna gialla, mentre Travolta indossa la sua storica giacca di pelle.

«Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film – ha scritto Newton-John, commentando la foto pubblicata su Instagram -. Sono così felice!». La reunion è avvenuta in occasione del raduno Meet n’ Grease che si è tenuto al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida.

Grease, il giubbotto di Olivia Newton-John venduto all'asta per 405mila dollari: i soldi per la lotta al cancro

Oggi John Travolta ha 65 anni, mentre Olivia Newton-John 71: entrambi sono molto cambiati e hanno dovuto fare i conti non solo con i lustrini di Hollywood, ma anche con grandi dolori. Travolta ha affrontato la morte del figlio Jett, venuto a mancare a soli 16 anni durante una vacanza della famiglia alle Bahamas. Olivia invece sta combattendo ancora il cancro, dopo la diagnosi arrivata nel 1992, nel 2013 e in seguito nel 2017, poco prima che festeggiasse i suoi 70 anni.



Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA