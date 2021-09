Si avvicina la data di uscita di No Time To Die, il nuovo film con l’agente segreto 007 e Daniel Craig, il protagonista, ha scherzato sul fatto che è «più nudo delle donne» in questo nuovo capitolo di James Bond. L’attore, 53 anni, ha detto che appare nudo “quasi per tutto” il suo ultimo periodo come agente 007 e che gli ci è voluto un anno per mettersi in forma per la parte.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati