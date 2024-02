Mary Poppins non è «un film adatto a tutti», in Gb visione vietata a «bambini soli»

Mary Poppins, l'iconica pellicola Disney sulla tata (Julie Andrews) che vola con il suo ombrello, non è più un film adatto per tutti. E neppure è un film destinato ai bambini. In Gran Bretagna, infatti, la sua classificazione è passata da «film per tutti» a «film per minori di 12 anni ma solo se accompagnati da una persona adulta».

Il British Board of Film Classification (Bbfc), a 60 anni dalla sua uscita, ha inasprito la classificazione per età di «Mary Poppins» con la motivazione che contiene un «linguaggio discriminatorio» e quindi si sconsiglia di far vedere ai bambini il film da soli.

La decisione

Il Bbfc ha dichiarato che questo termine «supera le nostre linee guida» per i film 'Ù. Il film è ambientato a Londra nel 1910 e segue una tata magica che si prende cura dei bambini di una famiglia con l'aiuto di Bert, uno spazzacamino ambulante interpretato da Dick Van Dyke. Nel 1965 vinse cinque Oscar, tra cui quello per la migliore attrice e la migliore canzone. Nel film l'ammiraglio Boom, veterano della Marina che pensa di essere ancora al comando di una nave, usa la parola incriminata due volte. Il British Board of Film Classification ha dichiarato di aver classificato il film nel 1964 e poi di nuovo per una riedizione nel 2013. «Recentemente, il film ci è stato ripresentato nel febbraio 2024 per un'altra riedizione nelle sale, e lo abbiamo riclassificato 'PG' per il linguaggio discriminatorio», ha dichiarato un portavoce del Bbfc. «Sebbene 'Mary Poppins' abbia un contesto storico, l'uso di un linguaggio discriminatorio non è condannato e, in definitiva, supera le nostre linee guida per il linguaggio accettabile in 'Ù. Abbiamo quindi classificato il film 'PG' per il linguaggio discriminatorio».