Oliver Stone pensa a un film su Trump: «È pazzo, ma dice quello che molti pensano»

potrebbe presto girare un film sul presidente americano. Secondo il noto regista di Platoone JFK, in un'intervista al Sunday Times, la popolarità di Trump deriva dal fatto che sia «un pazzo»: «Non dorme molto, non si prende cura della sua salute. È un personaggio drammatico e affascinante, shakespeariano: è come un uragano», ha detto Stone,E ancora: «A volte crea tempeste dentro se stesso quasi intenzionalmente ogni giorno per alimentare la sua energia. È una specie di Re Lear», ha aggiunto citando ancora Shakespeare. Secondo il regista, che a breve pubblicherà il suo nuovo libro intitolato Chasing the Light, la personalità e i comportamenti di Trump sono attraenti per ampie fasce di americani: «Lui parla come un folle, ma dice le stesse cose che pensano tante persone: più soldati, più potere, più violenza».