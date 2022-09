Rosanero, arriva su Sky la nuova commedia per famiglie con Salvatore Esposito

Cosa posso condividere una bambina e un boss della criminalità organizzata? Questa è la domanda che percorre Rosanero, film di Sky Original e diretto da Andrea Porporati. La pellicola, una commedia per tutta la famiglia capace di toccare e accarezzare temi delicati come la morte e la rinascita, vede Salvatore Esposito, nuovamente nei panni di un boss della malavita, confrontarsi con la giovane Rosetta (la casertana Fabiana Martucci) una bambina di 10 anni. Girato tra Castellammare di Stabia, Vico Equense, Ercolano e Roma, Rosanero è una storia di formazione capace di mettere a confronto i due modi di vivere totalmente opposti dei protagonisti e aiutando, in qualche modo, a capire qualcosa in più sulla propria vita e sul proprio modo essere al mondo.

Rosanero è una di quelle pellicole che lavora con un tipo di topos cinematografico che negli anni ci è stato riproposto diverse volte (ultimo ma non da dimenticare Moglie & Marito di Simone Godano con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak): lo scambio di corpi. In questo caso però, protagonisti di questa inversione, sono due persone di età, mentalità e modi di vivere totalmente differenti. Scritto dallo stesso Andrea Porporati e tratto da un apprezzato romanzo della scrittrice siciliana Maria Tronca, il film racconta le storie parallele di Rosetta e Totò. La prima, una bambina di 10 anni che frequenta la quinta elementare ed è costantemente vittima delle angherie dei bulli, subirà un incidente cadendo da un'altalena. Sorte simile sarà quella di Totò, boss della malavita, sparato al petto durante un attentato a sue spese. Per un caso (probabilmente del destino) saranno vittima di una inversione di corpi. L'assurda situazione in cui i due protagonisti sono costretti a convivere li porterà a comprendere qualcosa in più su se stessi e sulla propria vita.

Presentato in anteprima lo scorso luglio al Giffoni Film Festival, nonostante Rosanero non goda di uno spunto narrativo particolarmente originale, risulta essere un film adatto a tutti e capace di far riflettere su un tema complesso come quello del "come essere al mondo". Nonostante si proponga come una commedia, riesce a trattare con delicatezza tematiche molto complicate e che attraversano più generazioni. Dopo Gomorra, Fargo e La Cena Perfetta, Salvatore Esposito continua a raccontare il mondo della malavita attraverso, questa volta, i giovani occhi di una bambina. Oltre a Salvatore Esposito e Fabiana Martucci, fiori all'occhiello della produzione, il cast è composto da Antonio Milo (Natale in casa Cupiello, Il commissario Ricciardi), Salvatore Striano (L'oro di Scampia), Aniello Arena (Reality), Ciro Esposito (Gomorra) e Sebastiano Somma (Come una madre). Rosanero è attualmente disponibile on demand su Sky e Now, sarà trasmesso in prima visione il 9 settembre alle 21.15 su Sky Cinema 1.