Napoli-Liverpool, Salvatore Esposito e il tweet per i Reds: «Città pericolosa? Mangiate molta pizza»

«Mangiate molta pizza e divertitevi in una delle più belle città del mondo» è il consiglio di Salvatore Esposito ai tifosi del Liverpool che oggi saranno nel capoluogo campano per la partita di Champions League.

Il tweet è una risposta a quelli sull'account ufficiale della squadra avversaria, pubblicati per la sfida di stasera tra Napoli e Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona e che hanno scatenato polemiche sul social.

Il Liverpool Football Club forniva informazioni a tutti i fan in arrivo in città prima del giorno della partita, come restare nelle loro camere d'albergo per mangiare e non indossare i colori della squadra in viaggio.

📍Information for supporters in Naples for tomorrow’s match:



Supporters arriving in Naples prior to matchday should remain in their respective hotel to drink and eat. You are strongly advised not to wear team colours when travelling. #NAPLIV — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

Inoltre, il Liverpool racccomandava ai suoi tifosi di non raggrupparsi in aree pubbliche e di evitare aree isolate, lontane dal porto, e il centro. Nel caso in cui avessero deciso di visitare, avrebbero duvuto fare attenzione a ladri, borseggiatori o assalitori.

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

La risposta di Salvatore Esposito rassicura i visitatori avversari, ma a margine ricorda loro che «Liverpool è una parte importante dell'infrastruttura del traffico di droga nel Regno Unito».

Anche lo scrittore napoletano di gialli Maurizio De Giovanni si è espresso sulla questione. «Il tweet del Liverpool? È vero il contrario: Napoli è la città più visitata d'Italia. Certi stereotipi sono ridicoli e sono alimentati da una mentalità tutta italiana» ha commentato all'Adnkronos. L'autore dice di aspettarsi una risposta istituzionale: «Mi aspetterei interventi delle istituzioni anche sportive, perché anche il Napoli tace, e soprattutto tacciono le istituzioni. Non capisco perché, nonostante siano sollecitate da tutti noi. Tutti noi napoletani sollecitiamo un intervento che non avviene».