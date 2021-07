Sharon Stone ha un nuovo fidanzato? I sospetti sul rapper 25enne RMR

Dal tifo del tutto inaspettato per la Nazionale italiana a Euro2020, ai rumors su un presunto fidanzato toy boy: l'attrice americana Sharon Stone in questi giorni ha fatto molto parlare di sé. Secondo il noto sito di gossip americano Page Six, la nuova fiamma dell'attrice sarebbe il rapper 25 enne RMR. L'artista, un emergente in ascesa, non ha mai mostrato il suo volto. Pubblicamente indossa sempre un passamontagna.

APPROFONDIMENTI GUERRA TRA STAR Sharon Stone contro Meryl Streep: «Io più brava di lei,... L'INTERVISTA Sharon Stone da Fabio Fazio: «Fortunata a rimanere in vita. Mia... DIVA Sharon Stone e quel film in Italia: «Umiliata dal regista per...

I due sarebbero stati visti insieme a Los Angeles mentre si scatenavano insieme con musica hip-pop. Secondo le indiscrezioni, la coppia si frequenterebbe già da un po', ma ancora non è arrivata nessuna conferma. L'unica cosa "pubblica" tra i due, sono soltanto i reciproci like sui rispettivi canali social. Ecco il video della notizia.