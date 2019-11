Silvio Muccino abbandona il cinema: segue la sua passione, è diventato falegname

Sembra proprio che Silvio Muccino abbia deciso di cambiare, per il momento, mestiere e diventare falegname. Da un po’ si sono perse le sue tracce ed è da lungo tempo che è assente dal mondo del cinema per seguire la sua passione, quella di lavorare il legno.





Muccino Jr, fratello minore di Gabriele, infatti si sarebbe trasferito in Umbria dove ha messo a frutto la sua passione e ha aperto u mobilificio di prodotti per la casa da lui realizzati che sta avendo un buon successo commerciale: «Da tempo ormai si sono perse le tracce di Silvio Muccino enfant prodige del cinema italiano e fratello del regista Gabriele – fanno sapere le “Chicche di gossip” di “Chi” - Silvio ha lasciato i set, per trasferirsi in Umbria e coltivare la sua grande passione: lavorare il legno. Infatti, ha aperto un mobilificio di prodotti fatti a mano per la casa. E il suo marchio va a ruba».

