Mercoledì 24 Aprile 2019, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo americano è entrato nel Guinness dei primati per aver visto 116 volte il film Captain Marvel in meno di due mesi dalla sua uscita, secondo quanto ha riferito il canale WSAW. ​Steve Ruppel, originario del Wisconsin, ha dedicato il suo tempo libero, la pausa pranzo e le vacanze dal lavoro alla visione del film.Sebbene fossero necessarie solo 104 visualizzazioni per rompere il record, Ruppel ha deciso di guardare il film una dozzina di volte di più per assicurarsi il titolo.Captain Marvel è il primo film dei Marvel Studios con protagonista una donna. È stato presentato all'inizio di marzo di quest'anno e ha incassato oltre 1.090 milioni di dollari.