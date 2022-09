Sylvester Stallone “tifoso” della Roma: eccolo con la maglia giallorossa nella Capitale

Un tifo da Rocky. O da Rambo se preferite. Sylvester Stallone si scopre tifoso della Roma durante i suoi giorni nella Città Eterna. Il celebre attore, regista e produttore cinematografico statunitense mostra sorridente, davanti ai Musei Vaticani, la maglia della Roma con il numero 12.

STALLONE A ROMA CON LA MAGLIA GIALLOROSSA

Stallone si trova nella capitale per il lancio della nuova piattaforma di streaming Paramount Plus, che debutta in Italia il 15 settembre. Questa sera a Cinecittà prenderà parte alla presentazione dell'evento. E non è escluso che sarà allo stadio domani ospite del club.