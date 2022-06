State lontano dalla moglie di Tom Hanks o dovrete vedervela direttamente con lui. Non si tratta solo di un consiglio, ma di un avvertimento che lo stesso attore ha urlato forte e chiaro a un fan troppo invadente, che ha minacciato l'incolumità di Rita Wilson.

Tom Hanks rushes to protect wife Rita Wilson as an aggressive fan nearly knocks her over



Tom Hanks rushes to protect wife Rita Wilson as an aggressive fan nearly knocks her over

Tom Hanks difende la moglie da un fan troppo invadente: la reazione choc dell'attore

È successo tutto ieri sera quando la coppia, che stava lasciando il ristorante Nobu di New York, si è imbattuta in un piccolo capannello di fan. Nel breve video girato da un passante e diffuso dal Daily Mail, un uomo, più degli altri, si mostra alquanto insistente con l'attore a cui inizialmente si avvicina con quella che sembra essere una penna, forse per chiedere un autografo al divo.

Tom Hanks saluta, ringrazia, ma non smette di camminare, preceduto dalla moglie. Fallito il primo tentativo di attirare l'attenzione della star, il fan affianca l'attore, cerca di rivolgergli la parola senza accorgersi che nel frattempo la moglie si è fermata. L'uomo non la vede, la urta e per poco non le fa perdere l'equilibrio.

Si tratta chiaramente di un incidente, ma basta questo per scatenare la reazione di Hanks: «Lei è mia moglie, state lontano da lei, c***o» urla l'attore. «Cosa abbiamo fatto?» chiede una voce fuori campo. «Lasciate stare mia moglie» ribadisce furioso, prima di essere allontanato dalla guardia del corpo che lo invita a salire in macchina. Nella breve clip qualcuno si scusa, ma è troppo tardi: Tom Hanks se n'è già andato e difficilmente perdonerà l'accaduto.

Sul web in molti hanno elogiato il comportamento dell'attore: solitamente calmo e pacato, stavolta non ha esitato ad alzare la voce per proteggere la moglie. Impossibile non confrontare la sua reazione risoluta, ma fisicamente non violenta con quella aggressiva e fuori contesto di Will Smith, che alla notte degli Oscar ha sfferrato uno schiaffo in pieno viso a Chris Rock per un brutta battuta sull'alopecia della moglie Jada Pinkett. Ancora una volta l'interprete di Forrest Gump mostra al mondo come ci si comporta.