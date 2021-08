"Vivo" al Giffoni, film d'animazione dal 6 agosto su Netflix

È il turno di 'Vivo' al #Giffoni50plus si avvicina al traguardo, ma non finiscono le sorprese. Una delle première più attese di tutto il Festival, capolavoro d'animazione di Sony Pictures Animation dal 6 agosto su Netflix e scritto e diretto da Kirk DeMicco, già nominato al Premio Oscar per I Croods, che ha scritto e co-diretto.

Attesissimo dai giurati della sezione Elements +6, Vivo fa di magia ed entusiasmo un fantastico capolavoro. Musica, colori e amore, per un'avventura ricca di canzoni inedite scritte e interpretate nella versione originale dal creatore di Hamilton e Sognando a New York - In The Heights, Lin-Manuel Miranda. Spazio quindi in sala al potere delle note, dell'amore e del divertimento con un viaggio animato che porterà il pubblico da L'Avana a Miami.

Vivo è un originale cercoletto (un piccolo abitante delle foreste tropicali), che trascorre le sue giornate suonando musica in un'affollata piazza insieme al suo amato proprietario Andrés. Sebbene non parlino la stessa lingua, Vivo e Andrés sono un duo perfetto grazie alla passione per la musica che li accomuna. Ma una tragedia li colpisce poco dopo l'arrivo di un invito della celebre Marta Sandoval ad assistere al proprio concerto di addio che si terrà a Miami, con la speranza di rivedere il suo vecchio partner. Toccherà a Vivo consegnare il messaggio che Andrés ha sempre tenuto segreto. Una lettera d'amore per Marta, scritta molto tempo fa sotto forma di canzone. Per riuscire a raggiungere Miami, Vivo dovrà accettare l'aiuto di Gabi, un'energica ragazzina con un ritmo tutto suo.

