“A mezzanotte”, l’ex cantante pizzaiolo “sforna” la hit estiva insieme a Stefania Lay

“A mezzanotte” è il nuovo singolo di Fabio Vitolo in coppia con Stefania Lay. L’ex pizzaiolo con la passione per la canzone di strada ne ha fatta da quando, nel 2020, decise che la musica sarebbe stata la sua vita abbandonando impasti, pomodoro e mozzarella. La sua storia fece notizia. Nel 2021 uscì il primo disco “Io so Napulitano” col quale conquistò il cuore dei partenopei e in particolare quello di Gianni Simioli che lo face conoscere al gran pubblico radiofonico e poi a seguire tante collaborazioni con artisti napoletani come Giusy Attanasio e Anthony.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Franco Ricciardi sold out a Napoli: «Tutto in una notte, canto... IL CASO Concerto di un cantante neomelodico in piena notte a Napoli:... IL SUCCESSO D'Alessio, un Plebiscito di note: grandi duetti, debutto al San...

«A mezzanotte racconta di un amore segreto, spigoloso ma allo stesso tempo molto intenso e passionale con un sound moderno: un mix tra musica elettronica, riff di chitarre rock e ritornello reggaeton, praticamente una hit estiva – spiega Fabio che aggiunge – Lavorare con Stefania può sembrare banale dirlo, ma è stato davvero molto divertente perché lei è una donna con un grande senso dell’umorismo, molto ironica, con la risposta facile e sempre pronta, ma allo stesso tempo è stato molto interessante e costruttivo perché è un artista con un bagaglio di esperienza indecifrabile, molto professionale. Io da buono scugnizzo ho cercato di rubare e assorbire tutto quello che potevo da un’artista come lei».