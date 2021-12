“Auguri al mio pianeta”: il nuovo progetto musicale con i più bravi musicisti napoletani

“Auguri al mio pianeta” è il titolo di un progetto musicale intorno al quale si sono aggregati alcuni tra i più bravi musicisti napoletani. La canzone cantata da Alessandra Tumolillo voce e chitarra jazz (laureata al conservatorio di Napoli), e scritta da Felice Iovino è una vera propria esplosione di positività e di allegria, condivisione e felicità collettiva, un invito, almeno per qualche minuto, a guardare il futuro senza le paure imposte dalla pandemia.

I musicisti che hanno aderito al progetto sono Luigi Esposito (piano e arrangiamenti), Antonello Cascone (per gli archi), Roberto Perrone (batteria), Danilo Virgilio (basso), il mix e il mastering sono firmati da Ellis Colin.

“Auguri al mio pianeta”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un progetto solidale.

«Un bambino autistico ha bisogno di amore. Ascolta il tuo cuore, vedrai il mondo con i suoi occhi»: questo lo slogan proposto da Lello Savonardo professore di comunicazione e culture giovanili, presso il dipartimento di scienze sociali dell'università degli studi di Napoli “Federico II” e coordinatore scientifico dell’osservatorio giovani (OTG) che sostiene la campagna di sensibilizzazione.

Un progetto condiviso a pieno dalle numerose associazioni che da sempre lottano per sensibilizzare l’opinione pubblica al tema dell’autismo. Oltre il Muro, Genitori soggetti autistici (Presidente Gaetano Marotta), Autismo in movimento (Pres. Antonio Riggio, The Shape of autism (curata da Flavia Pini, Chiara Nachemann, Linda Santini), Autismo Livorno APS (Pres. Sandra Biasci), Autismo Faenza APS (Cesare Missiroli).Al progetto hanno aderito anche altre associazioni che operano nel sociale: Primaurora per Giovanni Battiloro, Associazione Sociale e Culturale "L'Incontro". Il ricavato verrà devoluto alle associazioni.