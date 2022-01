Beatles, «Hey Jude» finisce all'asta NFT: Julian Lennon venderà la copia digitale degli appunti di Paul McCartney

Julian Lennon ha messo all'asta, come NFT, gli appunti di Paul McCartney di Hey Jude. Gli appunti originali di Paul McCartney per il successo mondiale di Hey Jude vengono venduti, digitalmente, da uno dei figli di John Lennon.

Julian Lennon ha annunciato i dettagli della vendita di cimeli dei Beatles tra cui abiti, chitarre e le note delle canzoni che saranno venduti come token non fungibili, noti come NFT. Julian Lennon aveva cinque anni quando, nel 1968, suo padre lasciò sua madre, Cynthia, per Yoko Ono. McCartney è andato a trovare Julian nella casa della famiglia Lennon nel Surrey e ha inventato la melodia e la bozza del testo originale di Hey Jude è rimasta in macchina.

Originariamente intitolato Hey Jules, aveva lo scopo di confortare il giovane Julian: prendi una canzone triste e migliorala. «Ehi, prova ad affrontare questa cosa terribile», disse una volta McCartney. «Sapevo che non sarebbe stato facile per lui. Mi dispiace sempre per i bambini divorziati... Ho avuto l'idea per la canzone quando sono arrivato lì».ù

La canzone fu un successo immediato, diventando il singolo più venduto di quell'anno nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Con il suo contagioso ritornello di quattro minuti «na, na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, hey Jude» rimane, probabilmente, il più grande testo dei Beatles e probabilmente uno dei più amati dal pubblico.

Le note mostrano McCartney che struttura la canzone in quattro sezioni distinte. Inizia con «voce e pianoforte» e termina con una «dissolvenza lunga e lenta». La base d'asta per gli appunti parte da 30mila dollari, con molti acquirenti che hanno detto che questa NFT è un'edizione unica dell'articolo fisico, anche se non lo includerà. Sarà forntio, infatti, con una narrazione audio esclusiva di Julian Lennon.

Ma non sarà l'unica vendita digitale. Altri oggetti dei Beatles verranno messi all'asta tra cui: tre chitarre Gibson e due abiti di John Lennon, un cappotto afghano che ha indossato nel film Magical Mystery Tour e alla festa di lancio dell'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band; e un mantello nero indossato nel film Help!

Julian Lennon spera che la vendita diventi «un modo unico per continuare l'eredità di papà». Ha dichiarato a Variety: «Ho collezionato questi oggetti personali per circa 30 anni, e mi stavo stufando di vederli rinchiusi in un caveau, dove ho dovuto tenerli perché non volevo danneggiarli».

Parte del ricavato dell'asta, che si terrà il 7 febbraio, andrà alla filantropica White Feather Foundation di Julian Lennon. L'idea degli NFT è che gli acquirenti diventino i proprietari di un oggetto digitale unico, piuttosto che dell'oggetto fisico.

Il mercato globale per loro sembra essere in piena espansione, il mese scorso è stato stimato attorno ai 22 miliardi di dollari. La vendita NFT di maggior valore del 2021 è stata The First 5000 Days, un collage digitale di Beeple, il nome utilizzato dall'artista digitale americano Mike Winkelmann, che è stato messo all'asta per 69,4 milioni di dollari a marzo.