Beatles o Rolling Stones, torna il derby del ‘68

Martedì 9 Ottobre 2018, 10:30

In fondo, il derby non è mai finito, anche se ormai appassiona più combattenti e reduci che giovani combattenti di strada. Succede che cinquant'anni fa, nel fatidico 1968, i Beatles abbiamo pubblicato il loro nono album, «The Beatles», meglio noto come «The white album» per la copertina immacolata. Era il 22 novembre, il 6 dicembre arrivò «Beggars banquet» dei Rolling Stones, in copertina, subito censurata, come parte del materiale contenuto, un cesso lercio e pieno di graffiti. Cinquant'anni dopo, i due dischi tornano sul mercato: il 9 novembre quella dei Fab Four in versione espansa con nuovi mix stereo, audio surround 5.1, demo inediti e sessioni di registrazione alternative; il 16 novembre quella delle Pietre Rotolanti in edizione limitata con l'lp in vinile, il 45 giri mono di «Sympathy for the devil» ed un flexi disc con un'intervista a Jagger del 1968.Il derby infinito riparte da dove l'avevamo lasciato, all'epoca gli Scarafaggi si avviavano alla fine e gli Stones alla fine di Brian Jones. I baronetti venivano dalla cosmogonia del Sergente Pepper e si concedevano varietà di stili, direzioni, filosofie. Gli Stones focalizzavano il sound sull'America di Dylan, e di The Band si intende, oltre che sulle radici di Chuck Berry, Bob Duddley e Howlin' Wolf. I testi guardavano alle rivolte nell'aria e al diavolo che era in loro e in noi.