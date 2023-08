Samuele Bersani vs Sferaebbasta, interviene J-Ax: «Discorso ignorante, con l'autotune bisogna stonare apposta»

Più che l'anno dei tormentoni, sembra l'estate degli artisti tormentati...dal successo altrui. Dopo la lite a distanza tra J-Ax e Paolo Meneguzzi e lo sgambetto social del cantautore Samuele Bersani sulle note steccate di Sferaebbasta, è ancora una volta il frontman degli Articolo 31, a tornare sull'argomento sulle pagine del Corriere della Sera. Si parla ancora della hit Disco Paradise, cantata da J-Ax, Fedez ed Annalisa, definita una marchetta da Meneguzzi, a cui il rapper ha risposto in rime con una canzone.

L'affondo su Bersani

«All’inizio mi ha fatto molto ridere rispondere alla provocazione, ma è un argomento caldo: negli ultimi anni c’è risentimento verso la musica che va e penso che anche altri siano stanchi di sentirsi dare del fallito quando non azzecchi il pezzo e del marchettaro quando imbrocchi la hit» risponde J-Ax, che tira per la giacchetta anche Bersani. «Ho sempre l’impressione che ci siano i vecchi che dicono ai giovani che la loro musica fa schifo, penso anche a Samuele Bersani», che il rapper definisce «uno dei più grandi», ma allo stesso tempo boccia come un «discorso ignorante perché l’autotune nella trap è un effetto che va usato in un certo modo.

Tecnicamente, per renderlo bene, bisogna stonare apposta. Sfera è uno dei più bravi a usarlo e Bersani queste cose le dovrebbe sapere».

Lite con gli amici

Secondo il cantante degli Articolo 31, il motivo per cui nelle ultime estati c’è una vera e propria corsa alle hit, è perché «l’urban si è preso il 90% dello spazio nella musica, da quando la Fimi stabilisce le classifiche in base agli streaming. E quindi per chi non fa urban sono rimasti due momenti in cui trovare spazio: Sanremo e l’estate. Ecco perché c’è sovraffollamento», dice J-Ax, che dopo anni di maretta ha fatto pace con due amici-colleghi storici, Jad e Fedez.

«Con Jad quel che è successo è stato che a un certo punto non ci sopportavamo più, dopo una decina d’anni con gli Articolo31 avevamo passato troppo tempo chiusi insieme in un furgone. Con Fede forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell’altro».

Fedez e gli amici

Ma per quale motivo il cantante-influencer litiga con così tanti amici? «A volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo».