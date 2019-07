Capri, il refrain di Ultimo a largo dei Faraglioni: «Meriti anche tu un posto da visitare»

Sabato 13 Luglio 2019, 15:59

“Meriti anche tu un posto da visitare”. Voce e chitarra nel mare di Capri, al largo dei Faraglioni, il ritornello di Ultimo del pezzo “Ti dedico il silenzio” diventa virale.Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove proposte”, classificatosi quest’anno secondo nella competizione di Sanremo, ha girato un video in barca al largo dei Faraglioni postandolo sulla sua pagina Facebook.Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, ha optato negli ultimi giorni per una vacanza in Costiera Amalfitana, tra Positano e Capri, postando sul suo profilo Instagram alcune fotografie che lo ritraggono sorridente, in barca, mentre si gode il sole nelle acque del Golfo.Tra gli ultimi sui post su Facebook, un video voce e chitarra a largo dei Faraglioni di Capri: “Meriti anche tu un posto da visitare”, divenuto subito virale con migliaia di visualizzazioni, condivisioni in poche ore.Ultimo è reduce dal successo del tour "Colpa delle favole", che lo ha portato in giro per i palazzetti e gli stadi di tutta Italia, e ha già annunciato una serie di concerti negli stadi che intraprenderà nel 2020. Nel corso di questa pausa dalle esibizioni live, il giovane cantante romano si sta concedendo il meritato riposto tra le Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina.