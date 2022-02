Dj Uncino torna con «Cambio rotta»: nel disco anche Lucariello e Zulù

Dalla sorgente rap al funk, dal soul intimista alle parentesi dub. Dj Uncino torna con “Cambio rotta pt.1”, sottotitolo “Mollare gli ormeggi”. Un album suddiviso in 3 capitoli. Il primo segmento è in uscita il 25 febbraio, i successivi, a fine marzo e a fine aprile. Questa prima parte contiene 5 tracce: Respir feat. Dope One, O’ Iank e Andrea D’Alessio; ‘Ncazzat Nir feat. Keep It Real & Lucariello; Dumbo feat. Speaker Cenzou; G99 feat. ‘O Zulù (99Posse); Same Direction feat. AlboDub (Almamegretta).

«Questo progetto s’intitola “Cambio rotta” perché è il seguito del precedente Galleon. La scelta di produrre tre capitoli distanti è un’idea spontanea perché lo stesso processo compositivo ha avuto più fasi di lavorazione, inclusi gli inciampi dell’uragano Covid. Il cambio di rotta indica le diverse tappe, ciascuna con una specifica traiettoria. L’idea è portare, gradualmente, ogni ascoltatore nel mio viaggio. Questa prima parte sintetizza chi sono, quali sono le mie origini e qual è il mio punto di vista open attraverso le tante sonorità. Le voci partner diventano il prosieguo di un processo naturale che coinvolge artisti e persone con cui ho costruito la mia identità. Dope One è stato legato alla label Ammontone; con O’Iank ci conosciamo dal giorno 1 e proprio lui ha coinvolto Andrea D’Alessio; con Speaker Cenzou ho condiviso una pagina creativa fondamentale, alias Sangue Mostro. Zulù lo ascolto da quando ero un ragazzino e a lui ho affidato uno dei compiti più delicati del mio passato. Keep It Real sono ragazzi in cui credo assai; Lucariello era già sul mio Galleon e con lui condivido le finalità sociali di tanti progetti. Infine AlboDub è diventato un mio fratello nell’ultimo tour con Luchè e fare un brano insieme è stato come incontrarsi al bar per compiere questo itinerario». L’album Cambio rotta è prodotto da Ammontone e ditribuito da Ar.Ms. Empire.