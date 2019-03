Giusy Ferreri a Domenica In: «La mia vita è cambiata grazie a X Factor»

Domenica 17 Marzo 2019, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 18:19

, ospite di Domenica In, ricorda gli ultimi undici anni di sfolgorante carriera. La cantante riconosce che il successo è tutto dovuto a X Factor, dove si classificò seconda nella prima edizione del talent show. «Inseguivo il successo da qualche anno, ma non ero riuscita a ottenere un contratto discografico. Prima di X Factor, pensavo di essermi bruciata» - ricorda Giusy Ferreri - «Partecipare a quella trasmissione non solo mi ha dato visibilità, ma anche e soprattutto la capacità di rapportarmi con il pubblico e i suoi gusti. Dal punto di vista professionale, è stata una svolta assoluta».Dopo la notorietà raggiunta grazie a X Factor, per la cantante siciliana si è aperta una carriera musicale assolutamente brillante, che va avanti da undici anni. La prima delle tre partecipazioni arisale al 2011, l'ultima al 2017, col brano Fa talmente male. Proprio riguardo all'ultimo Festival,ha rivelato a Mara Venier: «Eroed ho scoperto di esserlo proprio durante il Festival. In quei giorni lo avevo detto solo ai miei collaboratori, ma avevo una fifa allucinante: ogni donna, durante la prima gravidanza, ha tante paure». Alla fine, per la prima volta, nel settembre 2017 Giusy Ferreri è diventata mamma, con la nascita della piccola Beatrice.