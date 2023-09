“Dove atterrerai”, il nuovo singolo di Matteo Farge dedicato alla memoria di Alessia Prendi

Posegue il progetto "L'Aquila-Napoli", primo gemellaggio artistico-musicale tra due regioni italiane, Abruzzo e Campania. Dopo “Vieni a Napoli con me” esce, ora, “Dove atterrerai”, secondo singolo in memoria della piccola Alessia Prendi, la bambina morta nel 2022 per il crollo di un’altalena ad Avezzano (AQ).

«Mentre "Vieni a Napoli con me" ha segnato l'inizio di questa serie musicale, "Dove Atterrerai" ne costituisce la seconda stagione. Questa volta, l'attenzione non è meramente rivolta alla città dell'Aquila, bensì pone l'accento su un evento tragico che ha colpito il cuore dell’intera comunità Abruzzese», spiega Matteo Farge, mente dietro al progetto.

La canzone, diventa un veicolo attraverso il quale si esprime omaggio alla memoria di Alessia e a tutte le persone che sono volate via troppo presto.

«La composizione è un tentativo di connessione tra la vita e la morte, due zone, ad oggi ancora molto distanti».

L'aspetto sociale del progetto dimostra che la cultura e l'arte possono essere ancora impiegate per scopi nobili e non soltanto per mero intrattenimento.

La copertina del singolo, creata dallo stesso Farge, è pensata con simbolismo, e rappresenta un “francobollo postale interdimensionale”, da apporre idealmente sulla canzone.

«Il progetto "L'Aquila-Napoli" va quindi decisamente oltre la musica e la geografia convenzionale.

Il progetto culturale è stato patrocinato dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Campania, ed è prodotto e distribuito dall’etichetta indipendente ANIMAdischi di Gianluca Occhiuzzi.

