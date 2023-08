Per celebrare i tre decenni di uno degli album più influenti di tutti i tempi, «Dookie», i Green Day ne faranno uscire una versione estesa e deluxe il 29 settembre. Il trio californiano celebra il suo terzo album arricchendolo di versione alternative e due registrazioni dal vivo, «Live At Woodstock» (1994) e soprattutto l'inedito «Live In Barcelona» (5 giugno 1994). Il tutto per il piacere di risentire inni generazionali come «Basket case», «When I come around», «Welcome to Paradise» e «Longview».

«Dookie 30th anniversary deluxe edition» sarà disponibile ovunque in formato digitale, oltre che in cofanetto vinile di 6 lp e in un cofanetto di 4 cd, entrambi in edizione limitata. Inoltre, una versione speciale del cofanetto vinile sarà disponibile solo sul sito web della band e nei negozi indipendenti di dischi, con ogni disco stampato su una diversa sfumatura di vinile marrone. Ricco di oggetti da collezione, il cofanetto vinile vanta un rotolo di sacchetti per gli escrementi dei cani a tema «Dookie», un set di cinque bottoni, un deodorante per ambienti, una cartolina, un adesivo per paraurti, un foglio di magneti tagliato al bacio, un aeroplanino di carta, un inserto litografico della copertina "Coloring Page" in bianco e nero e un poster della copertina alternativa.

Nel cofanetto cd due adesivi, il set di cinque bottoni, un deodorante per ambienti e un singolo magnete in vinile morbido. Entrambe le versioni del cofanetto contengono un’introduzione personale scritta dal produttore Rob Cavallo e le note di copertina di Bob Mehr.