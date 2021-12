Mattia De Simone lancia il suo primo album: “Il rullino di una vita”

“Il rullino di una vita” è il titolo dell'ultimo brano inciso da Mattia De Simone e dà anche il titolo al suo primo album discografico, registrato su etichetta Borsi Records e distribuito da Believe online su tutti i Digital Store e su YouTube. Questo Lp d'esordio del cantautore napoletano raccoglie dieci canzoni, di cui due proposte anche in versione Unplugged, a coronamento di un breve ma intenso percorso artistico, vissuto sin qui sempre all'insegna di un costante impegno, musicale e canoro, scevro da ogni condizionamento e compromesso.

APPROFONDIMENTI INTERVISTA Massimo Ranieri torna a Sanremo: «Al festival per cantare la... MUSICA Litfiba, tour d'addio nel 2022. Piero Pelù e Ghigo:... NUOVO BRANO Tiromancino e Carmen Consoli, il video del nuovo singolo L'odore...

«In ogni brano c'è un pezzetto d’anima, l’importante per me è sempre stato solo questo: essere vero con chi ascolta e con me stesso - confessa Mattia - Dentro i testi, tra le righe, emergono tutte quelle persone e quelle esperienze che mi hanno aiutato a confezionare questo lavoro. Si tratta di un meraviglioso viaggio che porterò sempre nei miei ricordi e che ora voglio condividere con il pubblico». Il repertorio pop del giovane De Simone è caratterizzato da un mood romantico e ritmi coinvolgenti, il filo conduttore che lega le canzoni è un sound fresco e orecchiabile. L'artista partenopeo, già reduce da una indovinata cover di Ernia (“Superclassico”) ora con “Il rullino di una vita” taglia una tappa importante nel suo cammino artistico, ma non intende frenare. Infatti, dopo l'uscita del primo album, ha già in cantiere altri progetti discografici sui quali lavorerà nel prossimo anno.