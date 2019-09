Emma Marrone perseguitata da un fan perde la pazienza: «Presuntuoso e saccente»

Sabato 14 Settembre 2019, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 17:39

Emma Marrone non ne poteva più. Ogni post pubblicato veniva puntualmente commentato e criticato da un fan. Senza sosta. E così ha perso la pazienza e gli ha risposto su Instagram. Un vero e proprio sfogo contro chi ha deciso di passare le sue giornate a denigrare il lavoro della cantante sui social network. «Considerazione generale? Tu meriti di più di questo. Potresti cambiare staff al termine del decennale», questo l'ultimo commento che ha fatto sbottare Emma Marrone.«Caro E*****e. Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento - scrive la cantante nelle stories di Instagram - Commenti atti a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager. Non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto».«Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te - conclude Emma Marrone - Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro».