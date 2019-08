Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen nell'Area 51. I militari li allontanano: «Sconvolto, rischiato di essere sparato male»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 21:33

e la fidanzata Karen Kokeshi, in viaggio negli Stati Uniti si avventurano nella leggendaria, base sita in Nevada in cui verrebbero custoditi i segreti riguardanti gli ufo, ma viene fatto velocemente allontanare dai minacciosi militari.A raccontare l’accaduto il cantante dal suo account instagram.ha prima condiviso una foto che lo vede con Karen presso l’Area, seguito dalla didascalia: “Quello che vedete in fondo alla strada è il vero ingresso dell’Area 51 👽 Noi volevamo solo adottare un alieno ma.... non l’hanno presa benissimo (nonostante i miei calzini)😅 Guardate le mie storie se ve le siete perse”. Poi un video in cui si avvicina al cancello e parlando alla fidanzata esclama preoccupato: “Amore, mi sa che ci siamo avvicinati troppo”.Nelle stories tutta il viaggio: mentre percorre la strada piena di stazioni di servizio con tema alieno, quando avvista un velivolo non identificato che scompare nei cieli e infine l’incontro con i militari: “Volevamo fare la foto col cartello “non oltrepassare, area top secret” – ha spiegato dal social - ma abbiamo sbagliato qualcosa e siamo arrivati davvero davanti all’Area 51. I militari ci hanno urlato dagli speaker di andare via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina. Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male”.