Fedez e Francesca Michielin fuori da Sanremo 2021? Svelata per errore una parte di "Chiamami per nome"

Fedez verso la squalifica da Sanremo 2021. Il rapper avrebbe diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara «Chiamami per nome», in coppia con Francesca Michielin, al prossimo festival. La "storia" incriminata non è più visibile sul profilo di Fedez, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del festival di Sanremo, del resto, parla chiaro: le canzoni in gara devono restare inedite fino all'inizio della competizione canora. Un'edizione decisamente tormentata questa per il direttore artistico Amadeus, già alle prese con la questione pubblico all'Ariston, e ora travolto da questa nuova grana da risolvere.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo, Amadeus va avanti: si rimetterà a Rai e Cts LA BUFERA Sanremo 2021, Amadeus e il post che fa infuriare: «Gli... FESTIVAL E EMERGENZA Sanremo 2021, il nuovo protocollo anti Covid: niente red carpet e...

LEGGI ANCHE Sanremo, Amadeus va avanti: si rimetterà a Rai e Cts

Fedez espulso da #sanremo2021 dopo aver rivelato il pezzo. Il regolamento è chiaro pic.twitter.com/RCsO2bZHEl — vipera (@___vipera___) January 30, 2021

Fedez, sempre sul suo profilo Instagram, ha postato un video con l'identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo, in cui gioca «Lello fa la recensione della canzone di Sanremo», e chiede al figlio «quanto ti piace da uno a dieci la canzone di Sanremo nuova? Uno», risponde il piccolo mentre il padre commenta «Non l'ha sentita...». Errore che potrebbe costare l'esclusione perché, come sempre, il regolamento prevede che non si possa far ascoltare prima la canzone.

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA