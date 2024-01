Gigi D'Agostino torna dal vivo: «Concerto sold out in Austria, sono commosso. Torneremo a danzare tutti insieme»

Gigi D'Agostino torna in pista. «Il produttore del mio concerto in programma il 4 ottobre 2024 a GRAZ STADTHALLE mi ha comunicato che in soli due giorni l'evento è già "SOLD OUT"». Così, con un video su Instagram, il dj e produttore torinese conferma - dopo la malattia - di essere tornato sulle scene.

«Sono tanto emozionato.... commosso... Non so cosa dire. Grazie per tutto questo. So che per andare ad un concerto si devono affrontare costi e viaggi, non è semplice. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto l'affetto che ricevo, per il vostro tempo e tutto quello che dedicate alla musica, voi concedete enormi possibilità e date vita a grandi eventi e forti emozioni. Sarà una serata speciale, danzeremo tutti insieme e vivremo un esperienza indimenticabile», il suo post.

Gigi D’Agostino sarà anche super ospite al prossimo Festival di Sanremo.