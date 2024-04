Deborah De Luca, la dj di Napoli si opera di tumore: «Sto bene, ma è importante la prevenzione»

La dj napoletana, Deborah De Luca, nota in tutto il mondo per la sua musica e il suo carisma, ha subito un intervento in cui le hanno asportato un tumore. L'artista ha condiviso, con i suoi followers sui social, questa sua esperienza personale.

Dopo aver pubblicato diverse foto direttamente dall'ospedale, ha tranquillizzato i suoi fan annunciando di aver subito con successo un intervento chirurgico per rimuovere il cancro. In tono scherzoso dichiara: «Non mi hanno ucciso i miei ex, - ironizza la dj - non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa).

È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare». L’invito dunque a sottoporsi a controlli medici, sottolineando che un semplice esame può salvare vite. La reazione dei suoi follower è stata immediata e piena di sostegno e affetto. Molti hanno elogiato la sua forza e la sua determinazione.