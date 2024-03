La Festa della donna su Spotify? Il bicchiere è mezzo vuoto. O mezzo pieno, fate voi. In Italia la percentuale di ascolti di canzoni che vedono come artista principale una donna, nel 2023, è stata del 15, decisamente pochino, ma in crescita. La più ascoltata? Annalisa grazie a hit come «Bellissima» e «Mon amour», tallonata da Elodie; mentre sul terzo gradino del podio c'è la sempreverde Mina. Ma le veterane poco possono: dietro Nostra signora della canzone ecco Mara Sattei, Elisa, Emma, Ariete, Angelina Mango, Clara, Paola & Chiara.

APPROFONDIMENTI Mr. Rain smentisce il ritiro dalla musica: «Sono stato frainteso» Mahmood e la canzone con Geolier dopo Sanremo: esce l'album «Nei letti degli altri» Ghemon al teatro Bolivar di Napoli: «La scena è la mia terapia»

E le italiane nel mondo? Madamina il catalogo è questo, un po' più sorprendente: non per il primo posto di Laura Pausini, ma per il secondo di Gala (gli appassionati di dance conoscono bene la sua «Freed from desire») e il terzo di Deborah De Luca, dj napoletana di Scampia. Poi riecco Annalisa e Mina, finalmente Giorgia, riecco ed Elodie, ma spunta anche la musicista classica Olivia Belli davanti a Raffaella Carrà e Gianna Nannini.

Sistemate le top ten, e l'ascolto che rimane maschilista, Spotify prova a promuovere la parità di genere con Equal, un programma lanciato nel 2020 volto ad amplificare la voce delle donne musiciste e creator, sia a livello locale che internazionale: 4.700 sino ad oggi le playlist che includono ambassadors Equal, con 144 milioni di ascolti sulla piattaforma. Ieri, nella giornata simbolo dedicata ai diritti di tutte le donne, Spotify ha scelto per la seconda volta la rapper BigMama come propria ambasciatrice: oltre che sulla cover della playlist Equal Italia, la rapper irpina che proprio ieri ha pubblicato il suo primo vero album, «Cuore», ha contribuito anche a curarne la selezione musicale, insieme al team di Spotify.

A proposito di Annalisa, terza a Sanremo con «Sinceramente»: è stata la prima italiana ad entrare nella Top 100 Billboard Global, la classifica dell'autorevole rivista musicale che l'ha premiata a Los Angeles durante la serata dedicata alle donne della musica: «Un'esperienza pazzesca», ha commentato lei, «nell'industria musicale italiana, essere una donna è ancora dura, abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo sulla buona strada e riconoscimenti come questo danno forza».