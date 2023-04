Michelle Hunziker mette in mostra il lato B, haters scatenati: «Madre natura? Se sei così sexy è merito di papà soldo»

Michelle Hunziker, ormai ha il cuore che scoppia di felicità dopo che sua figlia Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il piccolo Cesare Cerza. Naturalmente, la showgirl è entusiasta del suo nuovo ruolo di nonna. E sono tantissimi i complimenti che giorno dopo giorno continua a ricevere dai fan sui social.

«Sei una nonna bellissima. Sembri una ragazzina», «Avrei voluto anche io una nonna così» sono alcuni dei complimenti che si possono leggere sotto ad una delle ultime foto di Michelle pubblicate sul suo profilo Instagram. Lo scatto è pubblicitario per promuovere i nuovi prodotti di Goovi, l'aziena di Hunziker per combattere la cellulite. E non sono mancate le critiche. Ma... procediamo con ordine.

Nelle sue ultime Instagram stories Michelle continua ad offrire alcuni consigli per rimettersi in forma in vista della prova costume. Invita a seguire un piano alimentare equilibrato e soprattutto consiglia alle sue fan di «amarsi». Parole giustissime che farebbero bene a qualsiasi donna. Ma, c'è chi ha criticato il fatto che i prezzi dei suoi prodotti non siano alla portata del portafoglio di tutti. In particolare, un commento ha portato a far riflettere. «Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy. La mia è sana invidia», ha scritto l'utente.