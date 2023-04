Deborah de Luca, la foto che fa infuriare i social: «Voi a chattare di nascosto dai vostri partner»

Deborah De Luca, nota Dj napoletana, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha suscitato tantissime reazioni e commenti da parte dei fan. La fotografia pubblicata e divulgata sul suo profilo riprende due sconosciuti in aeroporto di Roma che si abbracciano.

«Mentre voi siete a casa a chattare di nascosto dai vostri compagni con sconosciute/i dai filtri sul viso e dal falso curriculum “vita”, da qualche parte nel mondo c’è qualcuno che si abbraccia davvero», ha scritto la dj.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan sotto al post Instagram pubblicato da Deborah De Luca. Una fotografia che rappresenta il forte legame dell'amore. «Bellissimo pensiero. Il vero abbraccio esiste ed è quello che non ti fa smettere di credere che da qualche parte esiste il buon sentimento», ha scritto un utente.

«Non importa se siano fidanzati o amanti, la fotografia parla da sola. Un vero abbraccio che in questi tempi è diventato un gesto raro». E poi: «Pensiero encomiabile e profondo. Sei una di quelle persone a cui si pensa quando lo sguardo è fuori dal finestrino. Complimenti per quello che fai», ha scritto un altro utente.

Ma c'è anche chi non ha gradito il gesto della dj ed ha subito approfittato per commentare e criticare il pensiero di Deborah. «Comunque è incredibile come ci sia così tanta gente che rompe il c***o sotto ai miei post. Se non vi piace quello che faccio restate sul vostro profilo, no? Questo è un mio pensiero. Se fosse la vostra dirimpettaia disoccupata a pubblicare la stessa cosa, voi commentereste con frasi come "grandissima" "hai ragione" etc. La realtà è che volete rompere il c***o alla mia carriera», ha risposto Deborah a tutti quei commenti negativi che ha ricevuto.