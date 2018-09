I salernitani Stamina suonano davanti a ventimila persone in Polonia

Mercoledì 12 Settembre 2018, 10:05

Successo per la band salernitana, unica band tricolore a partecipare al Zgierz City of Power in Polonia.Un fiume di gente ha applaudito la formazione dedicat ad un hard rock dalle venature neoclassica dove convivono atmosfere nordiche e composizione di Mozart.«Siamo supereccitati - racconta Luca Sellitto - per aver suonato nello stadio di Zgierz edil nostro show è stato ripreso dalle telecamere per registrarlo e farne diventare presto un live album che uscirà a fine anno. Siamo grati allo staff del festival per averci invitato e per avere reso questo live davvero indimenticabile».il gruppo ha suonato gran parte dei pezzi contenuti nel disco “System Of Power“, uscito per la label tedesca Pride and Joy Music.I pezzi sono contrassegnati da riff incalzanti, seguiti da parti melodiche che intrecciano diversi generi musicali ma sempre con una struttura di impronta metal.Gli Stamina, grazie a queste caratteristiche, sono apprezzati in tutta Europa, in particolare nel mercato tedesco, dove stanno avendo ottimi riscontri.