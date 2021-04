Laura Pausini, niente Oscar 2021: «Torno in Italia felice, esperienza irripetibile»

«Torno in Italia felice di aver vissuto un'esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita». È il commento che Laura Pausini affida ad Instagram, descrivendo le sue emozioni al termine della notte degli Oscar.

«Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile!», scrive l'artista romagnola. «Aver fatto parte di un progetto così speciale come 'The Life Ahead' con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi - scrive la Pausini - Aver cantato 'Io sì' sul palco dell'Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un'edizione così storica». Laura riserva poi una parte del messaggio per i ringraziamenti a chi l'ha portata sul palco più importante del cinema mondiale, prima artista del nostro paese ad essere candidata ala statuetta per un brano in lingua italiana. «Grazie The Academy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un'esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi», aggiunge Pausini. L'artista posta poi, insieme al commento, due foto emblematiche della sua esperienza agli Oscar: una la ritrae sorridente con l'abito di gala, l'altra con un hamburger. «Sfoglia la gallery e scopri come finiscono di solito le serate delle mie nomination!», scrive ironicamente l'artista.