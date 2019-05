Giovedì 16 Maggio 2019, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 21:05

Gli Usa prendono in giro l’Europa sull’. L’ambasciata americana in Israele ha infatti postato oggi su Facebook una scherzosa puntura di spillo nei confronti della finale di sabato sera a Tel Aviv. «Senza offesa, Europa, ma l’esibizione che ci aspettiamo di più all’Eurovision di Tel Aviv è di un artista americano...» ha scritto l’ambasciata riferendosi alla attesa performance diarrivata ieri sera a Tel Aviv. La cantante americana - che secondo i media ha finalmente firmato il contratto per sabato - interpreterà due canzoni: “Like a prayer” e una dall’ultimo album “Madame x” in uscita a giugno. Oggi su Instagram ha postato una foto con il vestito che indosserà in scena. Alcuni siti riferiscono anche che l’artista potrebbe recarsi in Galilea a Safed a visitare le tombe di rabbini fondatori della Kabbalah di cui Madonna segue gli insegnamenti.