Maneskin, il gruppo rock vola a Londra per i Brit Awards: la cerimonia di premiazione

Countdown per la cerimonia annuale dei Brit Awards che prende il via stasera alla O2 Arena di Londra. Il celebre evento musicale che premia gli artisti distintisi nei dodici mesi precedenti ha rivelato il parterre di star che calcherà il red carpet: da Ed Sheeran ad Adele, fino ai Maneskin, orgoglio italiano. Reduci dalla prima serata di Sanremo 2022, di cui sono stati i super ospiti, i Maneskin volano a Londra per un altro traguardo, instancabili di vincere.

A soli 11 mesi dalla loro vittoria a Sanremo 2021, i Maneskin hanno saputo guadagnarsi con la loro musica i palcoscenici più belli del mondo. Dalla vittoria dell'Eurovision all'apertura dei concerti dei Rolling Stones: la loro carriera ha preso il volo.

Il pubblico da ogni parte del mondo attende l'inizio dell'evento. Tutti gli appassionati potranno sintonizzarsi su una serie di piattaforme, tra cui ITV, YouTube e i social media, per godere dello spettacolo.

Lo show prevede una serie di grandi spettacoli per la serata. Tra gli altri, saranno presenti Anne-Marie con KSI e Digital Farm Animals, Little Simz e Liam Gallagher.