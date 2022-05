Måneskin, è uscito il nuovo singolo Supermodel (con Damiano nudo in copertina). Ecco di cosa parla

Mentre la seconda serata dell'Eurovision calava il sipario, allo scoccare della mezzanotte, è stato pubblicato il nuovo singolo della rock band più cool degli ultimi anni, i Maneskin. Si chiama Supermodel, la canzone che Damiano canta in inglese, e che da poche ore è disponibile sulle piattaforme digitali, inclusa Youtube.

Parole forti nel brano delle 4 rockstar romane. Il brano racconta di una modella degli anni 90, che va alle feste, magrissima, che usa cocaina e si confessa da una drag queen di nome Vergine Maria, tutto in pieno stile rock Maneskin.

Il brano è stato anticipato, nei giorni scorsi, da alcuni scatti pubblicati dalla band su Instagram in cui il frontman appare completamente nudo: per la gioia di chi non apprezza solo la loro musica.

Ed eccola qui sotto il link alla canzone che rimanda su YouTube.

Il testo originale di Supermodel

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don't love her back

When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she's got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She's a 90's supermodel



Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, more than money and cigarettes

Every night's a heartbreak



Hey, don't think about it, hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll



Alone at parties, she's working around the clock

When you're not looking, she's stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I'll pay for that

She's a 90's supermodel



Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, you just look a bit like her dad

Every night's a heartbreak



Hey, don't think about it, hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

'Cause her boyfriend is the rock'n'roll



Eh, huh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Okay

Ed ecco la traduzione in italiano

Sola alle feste in una silhouette mortale Ama la cocaina ma la cocaina non la ricambia Quando è stanca parla con il “Mare” e fa dei respiri profondi È una top model degli anni ’90 Ai tempi del liceo quando era una brava cristiana La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica Una drag queen di nome la vergine Maria accetta le confessioni E’ una supermodella degli anni 90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla Accettalo e basta Non ti amerà mai Più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Da sola alle feste

Lavora 24 ore su 24

Quando non guardi ti ruba il tuo Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, pagherò per questo

È una top model degli anni ’90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Sì, è una supermodella degli anni ’90.

È una supermodella degli anni 90

È una supermodella degli anni 90

I Maneskin, che torneranno ad esibirsi sulla tv italiana dopo l'ultimo festival di Sanremo, saranno tra i protagonisti dell'Eurovision, sabato sera, dove suoneranno live anche Supermodel, al Pala Olimpico di Torino, dove Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno in doppia veste: superospiti della serata e coloro che lasceranno la corona a chi vincerà Eurovision 2022.