MediTa, il Festival della Cultura mediterranea: c'è Clementino

Si svolgerà dal 7 al 10 settembre a Taranto la quarta edizione del MediTa, il Festival della Cultura mediterranea promosso dall'Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e il supporto di sponsor privati. Nella varie serate Clementino, Noemi ed Ermal Meta saranno accompagnati proprio dall'Orchestra della Magna Grecia per una rassegna ospitata come per le precedenti edizioni in una delle location più suggestive della Puglia: la rotonda del Lungomare di Taranto.

«Il MediTa - ha spiegato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - dallo scorso anno è stato inserito nel palinsesto degli spettacoli culturali della Regione, strumento attraverso il quale stiamo riposizionando il brand Puglia dopo la pandemia; oggi stiamo lavorando nel diversificare l'offerta turistico-culturale pugliese: oltre al mare, una serie di azioni per dare forte identità alla Puglia, in Italia e nel mondo, e la cultura, lo spettacolo dal vivo rappresentano lo strumento principale accanto allo sport, al paesaggio, all'enogastronomia, alla natura».