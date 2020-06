Morgan: «Penso a Bugo con nostalgia ma ormai è solo un ricordo lontano»

«Penso a Bugo con grande nostalgia, non fa più parte della realtà ma è solo un ricordo molto lontano ormai. La mia vita in questi mesi è cambiata totalmente, ho anche avuto una bambina». Risponde così Morgan, durante la presentazione del nuovo progetto Let's Play di Radio2, a chi gli chiede se ha ricucito il rapporto con Bugo, dopo che quest'ultimo abbandonò il palco dell'Ariston a causa del testo cambiato per ripicca da Morgan e che costò ad entrambi la squalifica dalla gara. Morgan ha poi auspicato che questo periodo di quarantena possa riportare più autenticità nella musica, sempre più costruita e artificiosa. «Spero che questa mazzata abbia risvegliato le menti».



Ultimo aggiornamento: 13:54

