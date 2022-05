Addio a Guido Lembo, ​re delle notti capresi: fondò l'Anema e Core

Addio a Guido Lembo, storico animatore dlele notti capresi, Nato sull'isola azzurra il 13 novembre del 1947, iniziala carriera di cantante chitarrista all’età di sedici anni a Londra in un ristorante italiano chiamato “ Il Gattopardo” .



Durante i primi cinque anni gira l’Europa (Inghilterra, Germania, Svizzera, Belgio ecc.).

Successivamente si ferma a Palm Beach per due anni e poi rientra a Capri dove, insieme ai fratelli, apre un locale – taverna chiamato “O’ Guarracino”. Suona in molti importanti locali italiani come “Palazzo Corsini” a Firenze, “La Capannina” a Forte dei Marmi, “ Bella Blu”, “ Open Gate”, “Jacky O” a Roma. Nel 1994 apre a Capri la taverna più famosa d’Italia l’”Anema e Core” meta preferita da tutti i vip, industriali, politici e artisti che sbarcano sull’Isola.