Morto a 41 anni «Big Shiz» Daniels: ha firmato i successi di Michael Jackson e Lady Gaga

Giovedì 5 Settembre 2019, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 12:29

È morto a 41 anni Lashawn Daniels, autore di alcuni dei più grandi successi dei più famosi artisti di sempre, noto anche come Big Shiz. Michael Jackson, Beyoncè, Lady Gaga, Whitney Houston e Jennifer Lopez sono solo una piccola parte dei nomi illustri che si sono affidati a lui nel corso della loro carriera per scalare le classifiche.Ad annunciare la scomparsa è stato il suo agente JoJo Panda che ha spiegato che Daniels è deceduto martedì scorso per le ferite riportate in seguito a un incidente d'auto avvenuto nella Carolina del Sud. Anche la moglie del compositore, vincitore del 2001 di un Grammy Award per la migliore canzone R&B con «Say My Name» delle Destiny's Child, ha confermato la notizia sui suoi profili social. «È con profondo dolore e profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato marito, padre, familiare e amico Daniels era un uomo di straordinaria fede e un pilastro della nostra famiglia». Tra le sue hit più famose «You Rock My World» di Michael Jackson, «It's Not Right But It's Okay» di Whitney Houston, «Telephone» di Beyoncé featuring Lady Gaga, «If You Had My Love» di Jennifer Lopez, «Holler» delle Spice Girls e «Feedback» di Janet Jackson.