Motta al Duel Club di Pozzuoli: «Il Mattino» regala 10 biglietti

Motta è tornato e «Il Mattino» ti porta a vedere il suo concerto di domani al Duel Club di Pozzuoli con i suoi successi accanto ai brani dell’ultimo album, «La musica è finita». Insieme a lui sul palco Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), ai quali si aggiungono per la prima volta Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

Al concerto saranno presenti i volontari di Emergency, che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale nell’opera di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nella diffusione di una cultura di pace. «Sono felicissimo», commenta Motta, «che gli amici di Emergency saranno presenti in tutte le date del tour.

Questo perché sarò sempre dalla parte di chi sostiene la diffusione di una cultura di pace. Come ha detto Gino Strada, “Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra».

In «La musica è finita» il cantautore sposta la lente dell’osservatore da se stesso agli altri, aprendosi per la prima volta a collaborazioni inedite. Per superare le proprie convinzioni e sperimentare, Motta ha deciso per l’occasione di chiamare amici e colleghi come Willie Peyote, Giovanni Truppi, Jeremiah Fraites e Ginevra.

Vuoi vedere il concerto? «Il Mattino» regalerà dieci biglietti alle prime cinque persone che scriveranno all’indirizzo eventi@ilmattino.it, due per ogni fortunato vincitore.